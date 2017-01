Victoria's Secret, alla modella manca... una natica!

Una modella bruna posa con i soli slip addosso per Victoria's Secret, lato b in primo piano. E il popolo di Facebool si scatena nelle polemiche. Alla sexy top manca infatti una parte di natica. Evidente Photoshop fail, come viene comunemente chiamato in gergo. Errore o meglio orrore del ritocco tecnologico! Ma non il solo. Ecco una galleria dei fotoritocchi più celebri andati male...

Braccia storte o mozzate come nel caso di Avril Lavigne nella copertina di Maxim, vitino da vespa poco realistico come per Lady Gaga, fotografata per la copertina di Vogue e immortalata poi nel backstage con le sue forme... al naturale. Ma anche per Kate Middleton, dimagritissima sulla copertina di Grazia. E poi c'è il seno di Kate Upton su Sports Illustrated, il volto troppo levigato di Demi Moore per la pubblicità di un profumo, la parte mancante di torace di Adam Levine e le gambe con diversi diametri di Fergie su Glamour. Insomma una vera galleria degli orrori. Photoshop festeggia proprio quest'anno i 25 anni di vita (venne lanciato il 19 febbraio 1990 per Macintosh)... ma la distrazione è purtroppo sempre in agguato!