Victoria's Secret, a Londra sfilano Angeli in carne, specie sul lato B e ossa

Quarantasette modelle, le più belle del mondo e tanta musica (tra gli ospiti Taylor Swift), luci, piume, veli, strass e pietre preziose per milioni e milioni di dollari. Ecco a voi lo show 2014 di Victoria's Secret, la sfilata più grandiosa del fashion system. E in passerella le curve mozzafiato dei bellissimi Angeli in carne specie sui lato B ed ossa... altro che top anoressiche!