Victoria infiamma Formentera, ma il suo Maurice la ignora

L'esplosiva Victoria Silvstedt mostra le sue curve sulla spiaggia di Formentera, dove è in vacanza con il compagno Maurice Dabbah . In questi giorni, nelle Baleari le temperature non sono proprio da caldo africano, ma a infiammare la splendida isola ci pensa l'ex modella svedese con il suo striminzito costume da bagno: un bikini leopardato, che attira l'attenzione, ma che pare lasciare indifferente il suo Maurice.

Il miliardario svizzero è sdraiato sul suo lettino intento ad armeggiare con il cellulare, mentre la statuaria Victoria gli ronza intorno con un cocktail in mano. La sua mise non passa certo inosservata: il costume a triangolo esalta l'abbondante décolleté dell'ex modella; lo slip valorizza il fondoschiena, mentre l'animalier è perfetto per la bionda Victoria, che se ne va in giro sulla spiaggia, mentre il compagno sembra ignorarla.



Dabbah se ne sta sotto l'ombrellone in polo e bermuda, mentre la Silvstedt mostra il suo fisico perfetto. A settembre compirà 41 anni ed è ancora in gran forma. Non si può dire lo stesso dell'imprenditore svizzero, ma nemmeno questa è una novità.