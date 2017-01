Victoria Beckham, social al bacio

09:45 - Anche Victoria Beckham ha un cuore. La stilista inglese si è lasciata andare ad uno scatto dolcissimo, proprio lei che sui social "parla" solo di lavoro, salvo casi eccezionali. E un bacio sulla guancia al suo David è decisamente uno di questi... In Scozia per accompagnare la sua dolce metà, la stilista inglese ha dimostrato di amare il marito come il primo giorno nonostante abbiamo festeggiato da poco quindici anni di matrimonio.

Vederla ridere non è una cosa che accade spesso ma quando succede c'è da scommettere che ci sia David nei paraggi. I due, sposati da quindici anni e insieme dal 1997, i Beckham hanno subito attirato l'attenzione dei media. Vuoi perché Victoria era una ex Spice Girl e lui uno dei volti noti del calcio inglese, vuoi per il loro matrimonio da 500.000 sterline in un periodo in cui le nozze in grande stile non erano proprio all'ordine del giorno... Eppure, hanno superato tutto. Compreso il tradimento al quale la stilista inglese ha risposto da vera signora, rimanendo sempre al fianco del marito.



Tre figli maschi e una femmina, carriere d'alto livello e pochi eventi mondani, sempre scelti con gusto. Una coppia "da copertina" - come quella che si sono concessi posando, ovviamente, per Vogue. Così perfetti da sembrare irraggiungibili ritornano "umani" con uno scatto social dolcissimo. E ai più romantici non resta che sognare...