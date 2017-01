Victoria Beckham in versione sadomaso sul letto

Look aggressivo da far girare la testa per la quarantaduenne moglie David Beckham. Definita sempre troppo seria ha dimostrato in questi ultimi tempi di saper prendere la vita con leggerezza: scherza con i figli, posta video in cui balla al tramonto e si diverte con le faccine di snapchat. Così per presentare la sua nuova linea di occhiali si mette in gioco con uno scatto niente male. Con le culotte alte in vita e un top in pelle tira fuori quel suo lato sexy... che non si vedeva da tempo.