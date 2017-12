Via al calendario dell'Avvento, ecco il più sexy

E' tempo di Avvento e come ogni anno Love Magazine regala il suo calendario ad alto tasso erotico con le più belle modelle del momento che si muovono sinuose in un video bollente. La prima finestrella di dicembre è stata aperta e il magazine propone una compilation mozzafiato con le protagoniste: da Ashley Graham a Emily Ratajkowski, passando per Sara Sampaio, Stella Maxwell, Bella Hadid, Kate Upton fino al 31 dicembre quando chiuderà il mese una sensazionale Irina Shayk.

Sui social di Love Magazine sono già apparse alcune clip, come quella della Shayk che ripropone la celebre scena di Ghost: con una camicia sbottonata e seno a vista, interpreta Molly mentre lavora la creta in un crescendo erotico. Per assaporare il clima caldissimo dell'insolito calendario la prima casellina propone una compilation con tutte le belle. Non mancano Karlie Kloss, Alexis Ren, Elsa Hosk, Sistine Stallone, Shanina Shayk e non solo. Scoprile nella gallery...