Verticale perfetta in bikini, indovina chi è la sportiva

Non c'è nulla di meglio che fare yoga in giardino a contatto con la natura indossando un semplice costume. Nella posizione Shirshasana, la moglie di un noto calciatore e madre di due maschietti si lascia immortalare in tutta la sua statuaria bellezza. Scoperto chi si nasconde dietro quel concentrato di muscoli e tonicità? E' Carolina Marcialis, la signora Cassano.

Pesi, sbarra, yoga e planc, Carolina fa proprio sul serio. Sul social posta un'immagine in cui assume la posizione capovolta con uno slip sgambatissimo che evidenzia natiche e gambe scultoree. I fan restano senza fiato e i complimenti non tardano ad arrivare. Costanza e motivazione pagano e lei non perde occasione per allenarsi, da sola o in coppia con FantAntonio che si diverte a sbeffeggiare su Instagram. "#senzafisico #AC99 #antoniocassano", scrive di lui la Marcialis.