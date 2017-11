Veronica Pivetti: "Vivo con una donna, siamo una famiglia"

La precisazione: "Con Giordana amicizia viscerale, e l'omosessualità non è un ripiego" - Veronica Pivetti, in un lungo post su Facebook, ha voluto precisare alcuni aspetti emersi dall'intervista. L'attrice, in primo luogo, specifica che quella con Giordana - "adorata e insostituibile amica, persona realmente di valore immenso e grande intelligenza" - si tratta solo di una "amicizia viscerale", non una relazione amorosa.



Pivetti scrive comunque di sapere come funziona il gossip ("Siamo donne e uomini di mondo, sappiamo che il gossip vive di sottintesi, di sicuro non ci scandalizziamo), pertanto ciò che non ha gradito è più che altro "il pensiero che c'è dietro". Riferendosi al titolo dell'intervista ("Basta con gli uomini, vivo con un'amica"), l'attrice spiega che l'omosessualità non è "un ripiego", non è "una seconda scelta", e dunque sottolinea di non aver "sostituito gli uomini con le donne".



Pivetti poi conclude: "Avete notato che due donne non possono essere amiche, profondamente e visceralmente amiche, senza far pensare che ci sia sotto 'qualcosa'? E' necessario che fra le righe spunti un legame sessual/amoroso? L'amicizia da sola non basta? Non convince?".