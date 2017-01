Veronica Pivetti, senza trucco è da paura

Finita la recita a teatro Veronica Pivetti... toglie la maschera. Ed et voilà la prof più famosa d'Italia in versione nature. Niente trucco, una fascia in testa, i capelli un po' arruffati, pizzicata al ristorante da Novella 2000, l'attrice non si preoccupa molto del suo aspetto estetico, fa facce buffe e si avventa su una fetta di pizza senza fare complimenti. Un siparietto... da paura!

50 anni e una bella carriera tra teatro, cinema, dove ha appena debuttato come regista e televisione. Niente uomini però al suo fianco, solo i suoi cani. Veronica sembra poco interessata all'amore: "Sto bene con me stessa e coi miei cani", ha detto. Certo la prof non fa nulla, o fa poco, per attirare l'attenzione di possibili spasimanti. E se quando in scena mette la maschera e ammalia con le sue notevoli doti istrioniche, una volta tolta, senza make up, il potenziale seduttivo si abbassa... sensibilmente.