Veronica Maya ha detto sì a Marco Moraci

Matrimonio caraibico per Veronica Maya che il 4 gennaio ha sposato Marco Moraci, padre dei suoi tre figli. La coppia si è scambiata le promesse di matrimonio in spiaggia, sull'isola di Saona, davanti ai parenti più stretti e a pochi amici intimi. L'organizzazione dell'evento è stata affidata al wedding planner Enzo Miccio.

Marco e Veronica hanno scelto di sposarsi lontano dall'Italia, nel luogo in cui hanno trascorso le vacanze la scorsa estate e di cui si sono perdutamente innamorati.



Enzo Miccio si è occupato di ogni minimo dettaglio dell'evento, dalle infradito, al ventaglio per gli invitati con le iniziali dei nomi degli sposi. E su Instagram ha cinguettato: "Un matrimonio carico di emozioni, di amore ma sopratutto di voglia di condivisione! Grazie @veronica_maya_ per avermi dato la possibilità di starti accanto, ricorderemo per sempre questi giorni meravigliosi".



La festa, come aveva preannunciato la Maya, è durata qualche giorno e proprio ai Caraibi la piccola Katia, l'ultima arrivata, ha mosso i primi passi da sola in riva al mare...