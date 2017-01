Veronica Graf, topless sulla spiaggia a Ibiza

Espulsa dal Gf 13 per una doccia particolarmente bollente, Veronica Graf conquista il social a suon di scatti eoritici e bollenti. Dalla spiaggia di Ibiza posta una foto in topless: slip e mani a coprire il seno nudo mentre guarda lontano.

Alle Baleari per un nuovo reality la Graf regala panorami mozzafiato ai suoi follower. Memore dell'espulsione per le sue mosse ardite, Veronica censura le sue curve nascondendole con le mani o coprendole appena da succinti bikini. Bombastica e maliziosa, la ex gieffina tiene incollati i follower a suon di scatti osé...