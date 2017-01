Veronica Graf, dopo la doccia bollente arriva la vasca da bagno

Espulsa dal Gf 13 per una doccia particolarmente bollente, Veronica Graf riprende la scena... nella vasca da bagno. Sul suo profilo social posta le foto da un backstage particolarmente caldo che vede la ex gieffina alle prese con bikini e pose sensuali a Ibiza.

Ogni attimo della tua vita è da fotografare" aveva cinguettato tempo fa mentre si mostrava in slip e reggiseno davanti allo specchio. Il suo Instagram è costellato di scatti piccanti e selfie audaci, ma questa volta Veronica si mette in posa davanti a una telecamera e mostra il suo lato più sexy.



Strizzata in un balconcino nero con le frange la Graf si rilassa nell'acqua tra le rose, ma tra una ripresa e l'altra si stende sul lettino senza reggiseno e si lascia massaggiare. Ma non solo. Basta sfogliare le foto della sua trasferta a Ibiza per cogliere prospettive erotiche e panoramiche mozzafiato.