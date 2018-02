Veronica Angeloni e Stefano Mancinelli "giocano" in coppia

Intrecci di cuori tra sportivi. Tra Veronica Angeloni e Stefano Mancinelli potrebbe essere nata "un'amicizia speciale". Paparazzati per le vie del centro di Milano, il cestista, ex fidanzato di Nina Zilli, e la pallavolista trascorrono una giornata insieme: prima fanno una sosta da soli in un noto locale sotto la Madonnina, poi si uniscono per un aperitivo a Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Gianluca Impastato, ex concorrenti del Grande Fratello Vip, proprio come Veronica.