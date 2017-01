Veline dal bancone di Striscia alla spiaggia

Giornata stupenda. Mare e cielo senza confine – cinguetta Giorgia Palmas (velina dal 2002 al 2004) in bikini davanti al mare di Sardegna - Grazie amore mio @brumottistar per averci fatto fare questi due giorni a casa e per la splendida serata ieri insieme".



E che dire del fisico al top di Giulia Calcaterra (velina dal 2012 al 2013)? Appena rientrata da un lungo viaggio, la bionda mostra le sue curve toniche e perfettamente disegnate.



Maddalena Corvaglia (velina dal 1999 al 2002) scolpisce i suoi muscoli a suon di poledance e i risultati sono sensazionali: eccola in bikini sfoggiare un corpo perfetto in grado di surriscaldare non solo il bancone di Striscia. Perfetta, simpatica, mitica: il bikini di Ana Laura Ribas (velina 1991-1992) è da applauso.



Velina (dal 2005 al 2008) in versione mamma al mare: Melissa Satta si diverte in piscina in Sardegna col piccolo Maddox Prince. Ma imperdibili sono anche gli scatti social di Irene Cioni e Ludovica Frasca. Le veline in carica sono una bomba hot in due pezzi, ma anche con l'intero.