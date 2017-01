Vanessa Incontrada, stilista per le curvy: “Mangiate”

“Gli stilisti non devono penalizzare le donne facendole sentire grasse anche solo con una taglia 44” ha detto la Incontrada nel concept store Miroglio in Piazza della Scala. “Ho iniziato nel campo della moda a 16 anni e solo dopo alcuni anni sono passata alla TV ed al Cinema – ha dichiarato Vanessa – Non ho però mai smesso di seguire con attenzione l’evoluzione della moda in termini di tendenza, tessuti, ecc. fino aprire un mio negozio. Era da tempo che desideravo creare una vera e propria collezione di abbigliamento con il mio nome e quando ho ricevuto la proposta da Elena Mirò ho capito che era arrivato il momento giusto”. E così sulle pareti del concept appaiono gli scatti di Vanessa modella, fotografata da Gian Paolo Barbieri, accanto a una splendida Incontrada stilista, pronta a ridisegnare le forme delle donne per farle sentire sempre più sexy.