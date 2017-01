Vanessa Incontrada, social e tattoo

Per tanto tempo è stata riservata e schiva con i social, ora per Vanessa Incontrada è arrivato il momento di raccontarsi a cuore aperto. Non solo viaggi, cenette, selfie sul divano o outfit, la presentatrice spagnola si fa tatuare e condivide questa "emozione”: "In questi giorni ho fatto un tatuaggio dedicato a mio figlio? E' stata una bellissima emozione. Grazie Mirko mi piace tantissimo". Sul braccio appaiono una mamma con il suo bimbo...

E' dedicato al figlio Isal, nato nel 2008 per la gioia di vanessa e del compagno Rossano Laurini. "Il tatuaggio è un disegno stilizzato di una madre che prende per mano il suo bambino con un palloncino a forma di cuore e rappresenta l'unione e l'amore tra me e il mio piccolino .. Un'unione infinita che non potrà mai essere divisa” cinguetta felice Vanessa. Ma il suo album social è ricco di momenti di quotidianità, di pensieri e di scatti intriganti. "Settembre è arrivato.. Una luce diversa, per me affascinante, ci accompagnerà in questi giorni..” scrive accompagnando i suoi post con il suo famoso "besitos".