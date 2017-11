Vanessa Incontrada bendata: "Mi sono fatta la bua"

Piccolo inconveniente per Vanessa Incontrada che solo un giorno fa su Instagram si è presentata con una benda all'occhio che ha fatto preoccupare i suoi follower. "Mi sono fatta la bua, ma nulla di grave. Besitos Amigos", ha cinguettato lei a margine dello scatto senza dare spiegazioni. A distanza di qualche ora, però, l'attrice racconta l'accaduto e ringrazia i fan per l'affetto...

Non si trattava di una benda "da copione", Vanessa ha avuto un problema all'occhio causato da un prodotto che le ha fatto allergia. In una clip l'attrice si svela a volto interamente scoperto, rassicurando i fan di stare bene e di essere "sana e salva".



Altro male fisico, questa volta "voluto", è stato causato dal suo nuovo tatuaggio: un elefantino fatto sul piede: "Ho sofferto come una pazza, ma è stato bello", ha specificato mostrando il suo quarto tattoo.