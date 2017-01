Valeria Marini, un segreto dal passato: "Ho avuto un flirt con Jovanotti"

La rivelazione che non ti aspetti. Nel corso di un talk show televisivo Valeria Marini ha lasciato tutti a bocca aperta con una rivelazione clamorosa legata al proprio passato. La showgirl ha infatti confessato un amore giovanile con Jovanotti in Costa Smeralda. I due si erano conosciuti agli inizi e lavoravano entrambi per la stagione: lei serviva ai tavoli, mentre lui faceva il deejay. "Primo bacio? In riva al mare".