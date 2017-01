17 dicembre 2014 Valeria Marini, un collage di scatti sexy per il suo personale biglietto d'auguri... molto caldo Pose infuocate per la showgirl che confeziona un bel regalo ai suoi ammiratori Tweet google 0 Invia ad un amico

12:10 - Davanti allo specchio con un lenzuolo che le copre parte del seno, sdraiata su una poltrona rosso fuoco evidenziando una scollatura che culmina a qualche millimetro dal lato B e in posa sul letto senza biancheria intima: sono solo alcuni scatti che Valeria Marini posta su Instagram a qualche giorno dalle feste. Un modo originale per augurare ai fan un “caldo” e felice Natale.

Come tutte le vere dive, anche Valeria ama provocare e sorprendere con la sua naturale bellezza. Questa volta attraverso il social fa una raccolta degli scatti più hot per regalare ai suoi ammiratori un “biglietto di auguri" di Natale a dir poco originale.



Un gioco di sguardi, le mani che si perdono tra i capelli color platino e le sue curve strizzate in abiti luccicanti e sempre molto sensuali sono le sue armi di seduzione sul social. E proprio a pochi giorni dal Natale la Marini “confeziona” un collage di foto stellari davvero indimenticabile.