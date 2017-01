Valeria Marini strizzata e innamorata

11:32 - Esplosiva, prorompente, innamorata. Valeria Marini ha presentato la nuova collaborazione fra il suo brand di abbigliamento Seductions e il negozio Arome di Milano. Strizzata in un miniabito rosso, con la scollatura a forma di cuore che valorizzava il suo décolleté formoso, e al braccio del suo fidanzato Antonio Brosio, la Marini ha dispensato baci e suggerimenti per tutti.

Altro che crisi con Brosio! La showgirl e imprenditrice lo ha voluto al suo fianco durante la serata organizzata in via Macedonio Melloni, anche se durante la serata è stata impegnata a dare consigli e suggerimenti a tutti. Per il vernissage Valeria ha sfoggiato un minidress che faticava a contenere le sue forme giunoniche, coprendosi appena le spalle con un pellicciotto.