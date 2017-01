Valeria Marini, sexy cambio costume in spiaggia

Selfie "stellari", bagni in mare con un copricostume retato che avvolge le sue generose curve e siparietto bollente sotto l'ombrellone con uno spettatore di riguardo: Antonio Brosio. Valeria Marini cambia gli slip del costume davanti agli obiettivi curiosi dei paparazzi...

La bionda e prorompente showgirl, a Formentera fino a pochi giorni fa con il fidanzato Antonio Brosio, ha dato spettacolo sulla spiaggia e tra le onde dell'isola dei vip. Bikini bianco e copricostume retato per un bagno in mare e qualche selfie civettuolo. Curve prosperose e lato B da competizione in bella vista.

Poi cambio slip sulla spiaggia, mentre Brosio, sdraiato sul lettino supervisiona lo show. A coprire le sue intimità solo il micro gonnellino di jeans e lo spettacolo piccante è assicurato.