Valeria Marini ottiene l'annullamento delle nozze da Giovanni Cottone

13:24 - Un altro colpo di scena "stellare" nella tormentata storia tra Valeria Marini e Giovanni Cottone, a quasi un anno dalla loro separazione e a due dal matrimonio... fallito. La showgirl infatti ha ottenuto l'annullamento delle nozze dalla Sacra Rota. La giusta causa? Cottone non aveva mai ottenuto il divorzio dalla precedente moglie dalla quale ha avuto due figli.

Stando al portavoce della Marini l'ormai ex marito le aveva nascosto l’esistenza di un suo precedente matrimonio concordatario celebrato in chiesa con un’altra donna a Palermo dal quale erano nati due figli e che non era mai stato annullato da alcun tribunale. “È la fine di un incubo" avrebbe dichiarato la showgirl, "ero a conoscenza dell’esistenza di un matrimonio civile celebrato dal Cottone, ma non sapevo nulla di questo precedente matrimonio".

Ad assistere la Marini in questa indagine l'Avvocato Laura Sgrò, di fronte alla cui precisa e circostanziata ricostruzione dei fatti Cottone non ha potuto eccepire nulla. Il Tribunale della Sacra Rota ha, quindi, pronunciato la sentenza definitiva ed ha annullato il matrimonio di Valeria Marini con Giovanni Cottone, celebrato sontuosamente il 5 maggio 2013 nella Basilica dell’Ara Coeli in Roma, per l’esistenza di un altro vincolo coniugale da parte di Cottone. La Marini, pertanto, può contrarre nuove nozze canoniche, ed essendo molto credente ha appreso con grande gioia la notizia. Sarà forse questa la ragione per cui Antonio Brosio, il suo compagno, sembra essersi messo alla ricerca di un nido d'amore per lui e Valeria? Nuovo altare e nuovo matrimonio stellare in vista?

“Sono stata ingannata in tutto, anche davanti a Dio! Sono stata ferita nel profondo dei miei valori di donna credente cattolica. La fede, nella mia vita, è sempre stata un punto fondamentale. Ora, finalmente, ho avuto giustizia e sono serena; sono pronta a ricominciare. Dopo tante ingiustizie e falsità, ho ritrovato la serenità e la gioia di vivere con il sorriso."