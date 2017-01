Valeria Marini, nuovo flirt a Cannes

E' di nuovo single e presto Valeria Marini potrebbe riservare delle sorprese in amore. Pare infatti che a Cannes la bionda showgirl oltre ad aver ritrovato la forma fisica perfetta sia tornata a sorridere. Un attore e produttore americano ha perso la testa per lei e da giorni la riempie di coccole e attenzioni. I soliti beninformati assicurano che si sia "follemente innamorato", Valeria però frena e parla di "rapporti professionali". Almeno per ora...