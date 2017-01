Valeria Marini, innamorata e incinta... al quarto mese

Solo un rumor o questa volta è la verità? Solo i diretti interessati potranno confermarlo, per ora la notizia, comunicata dal settimanale Novella 2000, è che Valeria Marini, 48 anni, sarebbe in attesa del suo primo bebè e già al 4 mese. Il padre? Patrick Baldassari, 45 anni, l'imprenditore, gestore dello stabilimento balneare di Milano Marittima Paparazzi 242, con cui la showgirl ha una relazione da qualche mese e con cui pare, stia persino già programmando le sue seconde nozze a giugno.

Tutto in tempi super record e, si potrebbe pensare, anche un po' sospetti. Valeria è di nuovo innamorata e sorride felice, dopo il tormentato periodo vissuto per l'annullamento del suo primo matrimonio con Giovanni Cottone, vuole risposarsi e sarebbe persino incinta. Un vero en plein. Di presunta gravidanza si era già parlato un mese fa, poi la stessa Marini aveva smentito. Adesso ci risiamo. Stando al settimanale a diffondere l'indiscrezione sarebbero state persone “più che attendibili” e vicine alla showgirl. Ci vorrebbe tuttavia una conferma certa da parte dei due futuri genitori e sposi. Conferma che al momento non c'è. Chi li ama e sta loro vicino insiste però con il gossip e per ora questo è quanto.