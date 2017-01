Valeria Marini in passerella: "Le donne devono brillare"

Dai red carpet alle passerelle, dal nude look alle sottovesti, dai cristalli alle trasparenze, Valeria Marini è sempre al centro dei flash. Pochi giorni fa era a Cannes ammaliante e seducente come sempre, ora è a Milano per presentare la sua collezione, sempre sorridente e sexy: “Le donne devono brillare in ogni momento” dice a Tgcom24.

Il suo fascino non conosce segreti, perché come ci confida “amo tutto ciò che c'è di bello nella vita e tutte le cose iperfemminili, glam e seducenti e sono sempre ottimista”. Era in passerella per la manifestazione Sì Sposaitalia, dove in collaborazione con Antonio Notaro, stilista di numerosi vip, ha presentato la sua prima collezione “Baci Stellari Valeria Marini Couture”, all'insegna della seduzione.



“Per diventare Valeria Marini devi credere in quello che fai senza risparmiarti mai sul lavoro, non lasciando nulla al caso, tutto si può realizzare basta volerlo. Il mio motto è "I had a dream. I worked really hard, and my dream came true (Madonna)” racconta la Marini che presenta una donna che ama stare al centro dell'attenzione, ma che mescola mistero e spensieratezza. E confessa che presto vorrebbe “vestire” Madonna, Beyoncè o Laura Pausini. Sul privato, invece, non si “sbottona”: “Novità ce ne sono sempre, ma io sono innamorata del mio lavoro”.