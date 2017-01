Valeria Marini, che incanto di forme!

Forma smagliante, curve super sexy e un lato B da applauso, Valeria Marini incanta tutti a Forte dei Marmi sfoggiando un bikini bianco tutto frange e un copricostume a rete. Bagni, selfie e massaggi bollenti in spiaggia in compagnia di un amico con cui la Valeriona nazionale sembra divertirsi un bel po'...

L'ex star del Bagaglino e de L'Isola dei Famosi sembra aver "archiviato" i suoi ultimi "uomini". E se il tormentato e velocissimo matrimonio con Giovanni Cottone pare ormai solo un ricordo anche di Antonio Brosio, il trentaseienne imprenditore e immobiliarista napoletano ultima fiamma della showgirl non c'è traccia. Non al Twiga di Forte dei Marmi almeno, dove Valeria si diverte in acqua invece con l'amico e attore Alex Pacifico e sembra più in forma che mai.



A 48 anni la Marini sfoggia un fisico generoso ma ancora tonico, specie sul lato B, il ventre piatto e un seno più che prosperoso... da vera sex bomb. Insomma una bionda dal grande fascino e dall'indiscutibile sex appeal.