Valeria Golino lascia casa Scamarcio e va da un'amica

Valeria Golino ha lasciato la casa che ha diviso per anni con Scamarcio per trasferirsi per qualche giorno ospite di un'amica. Il settimanale Chi pubblica le foto in cui l'attrice appare stanca e pensierosa: forse risente ancora della tensione per la voci di crisi con il suo compagno (che lei però ha smentito) o forse per il malore da stress che ha colpito Riccardo mentre tornava a Roma.