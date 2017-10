Valeria Golino, festa di compleanno doppia: Scamarcio di giorno, Fabio di sera

Il 22 ottobre ha compiuto 52 anni e Valeria Golino li ha voluti festeggiare con i due uomini più importanti della sua vita. A svelarlo, in esclusiva per Tgcom24, è il settimanale "Chi", che mostra l'attrice prima con Riccardo Scamarcio, l’ex mai dimenticato, con cui ha trascorso la mattinata al mare, poi con Fabio Palombi, il compagno che oggi le fa battere il cuore e con il quale ha brindato la sera.

La storia d’amore tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio si è chiusa inaspettatamente a febbraio del 2016. Da allora molte le indiscrezioni su nuovi e presunti flirt dell'uno e dell'altra.

Nel gennaio 2017 la Golino era stata immortalata mentre baciava Fabio Palombi, esperto di Diritto d'autore e vicepresidente dell'Associazione Giovani per Roma e più giovane di lei di 23 anni.

Proprio con lui sembrerebbe che il cuore dell'attrice sia tornato a battere e a dimostrarlo ci sono gli scatti di "Chi" che li hanno fotografati insieme a brindare nella sera del compleanno dell'attrice.

Durante la mattinata però Valeria è stata con l'uomo, che il cuore glielo ha fatto battere per oltre 10 anni, Riccardo Scamarcio, e che per lei resta ancora e sempre un punto di riferimento molto importante nella sua vita.