Valeria Golino e Riccardo Scamarcio insieme, che affare!

Una squadra bellissima, una coppia di ferro, in gradi di calcare i red carpet e superare le crisi, un'intesa perfetta sul lavoro. Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, come promesso, si sono ritrovati insieme a Cannes, uno di fianco all'altra sulla Croisette, per presentare “Pericle il Nero”, lei coproduttrice, lui protagonista. Quanto all'amore, se fili ancora tutto liscio non si sa, ma nel cinema sono imbattibili.

Valeria ha sfoggiato l'ennesima scollatura audace con un abito Armani che lasciava intravedere il seno della sexy 50enne. Lui in completo elegante e scuro. La Golino sorridente e rilassata, lui un po' meno. Comunque erano insieme, a smentire le voci d'addio. Secondo quanto riporta Novella 2000, però, i due avrebbero prenotato camere separate. Chissà...



"Casa e bottega per noi funziona ed è bello. La sfera lavorativa e quella privata sono una cosa unica. Lavorare insieme è meglio, non solo come attori, ma anche come produttori, per costruire qualcosa da zero. La nostra è una condivisione totale e completa di emozioni, una sensazione fortissima, che è conseguenza di un'intesa e di un lavoro di squadra incredibile” aveva detto in un'intervista al settimanale F Scamarcio.