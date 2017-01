Valeria Golino e Riccardo Scamarcio: baci e abbracci per scacciare le voci di crisi

Crisi tra Valeria Golino e Riccardo Scamarcio ? Addio dopo dieci anni di amore? Niente di vero, almeno stando alle foto che il settimanale " Chi " pubblica, nel numero in edicola da mercoledì 25 maggio. Le immagini esclusive mostrano le effusioni che la coppia si è scambiata nel corso di una festa privata organizzata durante la seconda settimana del Festival di Cannes .

Secondo i rumors più recenti si sarebbero detti addio poche settimane fa. I due in pubblico hanno sempre tenuto un comportamento distaccato anche se cordiale. Lei, presente al Festival come giurata, lui con il film "Pericle il nero" (coprodotto dalla Golino): hanno dormito in alberghi separati e sotto i flash dei fotografi hanno mostrato una studiata cordialità.