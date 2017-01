Valeria Golino: "Con Riccardo Scamarcio stiamo insieme... ma non siamo intimi".

Posa, seducente più che mai, sulla cover di Vanity Fair e a 50 anni appena compiuti dice: "Ho ancora voglia di piacere, ma non a tutti..". A Riccardo Scamarcio però, suo compagno da 10 anni, sicuramente sì. Valeria Golino si racconta in un' intervista al settimanale e della sua relazione con l'attore dice: "Stiamo insieme, ma non mi piace dire che ci amiamo". Innamorarsi di un altro però le sembra impossibile: "Non mi piace nessuno che non sia lui".

Di lei, la mamma Laila, greca, che vive ad Atene, ma che spesso torna dalla figlia in Italia, dice: "Ha quest'aria di essere sempre in pericolo, come una funambola. E invece...". E invece Valeria Golino pare avere tutto sotto controllo. Soprattutto adesso, dopo aver raggiunto la soglia dei 50 anni. "La giovinezza dei miei 50 anni", dice: "C'è molto da scoprire a questa età. Ci sono anche rogne e devi capire come il tuo corpo cambia". Un corpo che matura, ammette l'attrice e regista, che ha conquistato la Coppa Volpi all'ultima Mostra del Cinema di Venezia e che sta lavorando ad un nuovo film con Margherita Buy, "La vita possibile": "mentre l'erotismo rimane uguale a se stesso".



Bellissima e sensuale Valeria ammicca negli scatti di Vanity con il piacere seduttivo che le appartiene eppure dice: "Io in realtà nel mio erotismo sono acerba". Eroticamente acerba e con un'allergia per l'intimità: "L'intimità non è amica dell'erotismo. Io e Riccardo non siamo intimi, tratteniamo il mistero...". Che è poi un po' la chiave perché una relazione duri a lungo. E la loro va avanti da dieci anni. Guai ad abbassare la guardia però: Non do nulla per scontato. E credo neanche lui. Quindo l'ha fatto se n'è accorto...".



Su tradimento e fedeltà appare possibilista e più morbida di quello che lei stessa pensa di essere: "Può succedere, soprattutto nelle storie lunghe, nei rapporti che vogliono sopravvivere...". Di bambini non ne ha avuti:"Non avere figli ti dà un movimento che è tuo personale, ti fa restare nella giovinezza, hai solo responsabilità di te stesso e delle persone che ami.." Ma ammette anche: "Detto questo, il desiderio di un figlio rimane uguale, non lo superi solo perché il corpo non può più...".