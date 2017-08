Valeria Golino bacia il suo ex Riccardo Scamarcio, ma anche Gianluca

Con chi sta Valeria Golino? La domanda sorge spontanea dopo aver osservato le foto che il settimanale Chi pubblica in esclusiva sul numero in edicola mercoledì 5 luglio, in cui l'attrice compare mentre bacia il suo ex Riccardo Scamarcio, ma anche il produttore Gianluca De Marchi.

La Golino, sorridente e in gran forma, è stata sorpresa a una festa sul litorale romano mentre prima abbraccia e bacia il suo ex fidanzato, al quale è stata legata per dieci anni e poi stringe a sé anche il produttore Gianluca De Marchi, che frequenta da circa un anno. Un triangolo che poi, come svela Chi, si è concluso in modo decisamente inaspettato.