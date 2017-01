Valentino Rossi scalda i motori, guarda come balla Linda Morselli

Lui indossa la tuta con il 46, lei preferisce la lingerie di pizzo. Lui è un campione in curva, ma anche lei in curve è una vera campionessa. Ecco l'ultimo shooting di moda di Linda Morselli, fidanzata di Valentino Rossi da quattro anni. Sfoggia il suo fisico perfetto in slip e reggiseno e improvvisa un balletto che fa surriscaldare i motori.

In attesa dell'avvio del Moto Gp (il prossimo 20 marzo) Linda sa come tenere alta l'attenzione. Valentino Rossi è in Qatar per le prove, Linda realizza backstage bollenti in biancheria intima. La modella ride, scherza e ancheggia mandando in tilt i follower. Forme da capogiro e microslip e reggiseno che accentuano il suo fisico, la Morselli si diverte a stuzzicare con un spirito sbarazzino. La modella e il Dottore si sono conosciuti durante il Gran Premio di San Marino nel 2008: lui in sella alla moto, lei faceva da "ombrellina"... Da allora il loro amore va sempre di corsa.