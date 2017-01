Valentino Rossi, relax e amore con Linda

Sabbia bianca, il mare cristallino alle spalle e un reggiseno floreale da togliere il respiro. Questa la cartolina delle vacanze natalizie del Dottore che si sta godendo il meritato riposo con la modella. Mostrano gli "smile” e salutano i fan, che di contro li invidiano: "Valentì beato te...”, "Poca invidia... siete bellissimi”, "Vale che fortuna che hai”, "Come siete belli”, "Divertitevi.... rilassatevi... riposatevi... e tornate carichiiiii...".



Lo scatto dei due piccioncini in poche ore ha guadagnato 10mila like e i follower sono incollati al profilo della modella di Giussano, in Brianza, in attesa di vedere altri scatti paradisiaci. Come quello che la ritrae in un selfie perfetto con il reggiseno a fiori in bella vista il fisico scolpito in primo piano. In attesa di vedere altre immagini delle vacanze, qualche fan ipotizza che si trovino in Messico, ma la coppia non da indicazioni sullo speciale mare d'inverno...