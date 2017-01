Valentino Rossi, festa social per la fidanzata

Dopo la sfilata bollente in lingerie, Linda Morselli torna social per ringraziare i fan e soprattutto il suo amore, Valentino Rossi. Se lui non è riuscito a vincere in terra spagnola, la vendetta gliel'ha servita la fidanzata che ha sfilato sulla passerella del Women's Secret come una vera sex bomb lasciando il pubblico a bocca aperta. Ora festeggia sexy con Vale che le ha preparato una torta speciale per i suoi 27 anni..