Valentino Rossi e Linda Morselli innamorati sulla neve

10:29 - Innamorati, felici e spensierati. Valentino Rossi scende dal sellino della sua Yamaha e mette gli sci insieme alla sua bella Linda Morselli. Autoscatto con sorriso su Instagram: "Io ed il Vale Winter Edition 2015 ", cinguettano i due fidanzatini e l'amore trionfa. Intanto la modella posa in lingerie trasparente sul suo social...

Una storia che va avanti dal 2012 quella tra Vale e Linda, e che funziona, pare, a meraviglia. I due non perdono occasione per stare insieme e divertirsi tutte le volte che possono, quando lui non è in gara. E a Madonna di Campiglio si sono concessi una settimana bianca all'insegna dell'amore e dello sport. L'anno scorso si era persino parlato di fiori d'arancio imminenti, poi smentiti ma per il pilota, dal passato da playboy, una relazione così lunga e duratura è quasi un record. In amore insomma Vale sta facendo quasi meglio che in gara.



Del resto guardando gli scatti in lingerie che Linda posta sul suo profilo Instagram, si capisce che la sexy modella eletta Miss Eleganza a Miss Italia nel 2006 sa esattamente come far sbandare il suo uomo tenendoselo al tempo stesso ben stretto a sé.