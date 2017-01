Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, la sfida si gioca tutta nelle... curve!

A un mese e mezzo dall'inizio del MotoGp (il 20 marzo in Qatar) Valentino Rossi e Jorge Lorenzo scaldano i motori e si allenano nelle "curve". I due piloti sono pronti a darsi battaglia cominciando la sfida sui social a colpi di fidanzate sexy. Linda Morselli, quella di Vale, sfoggia mise supertoniche e scatti mozzafiato in topless e lingerie. Nuria Tomas, quella di Lorenzo, bionda, misteriosa è onnipresente accanto al pilota.

La bionda, Nuria, e la mora, Linda, sono entrambe affascinanti e sensuali. Capelli lunghi, fisico mozzafiato, sorriso travolgente e occhi maliziosi davanti all'obiettivo, 27 anni ciascuna, l'una è un'appassionata blogger e modaiola, l'altra sfila in passerella. E se la Morselli punta sulle sue curve super hot per far capitolare Rossi e i suoi fan, la Nuria appare più riservata e misteriosa, ma non perde occasione per postare selfie con il suo Jorge. Con il campione del mondo condivide un bassotto Tino (che ha un suo profilo social Destino Lorenzo Tomás).