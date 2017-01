Valentina Zambrotta, una ex wag nel pallone

Valentina, per che squadra tifi?

Ho sempre tifato per le squadre in cui giocava mio marito. Ora che Gianluca è un ex, simpatizzo x il Napoli... Sono napoletana.



Un passato da wag... Com'è oggi vivere con Gianluca Zambrotta, campione del mondo e sportivo esemplare?

In realtà non ho mai vissuto sentendomi una "wag". Abbiamo sempre fatto una vita tendenzialmente tranquilla: gli unici "eccessi" che ci siamo concessi sono state delle vacanze meravigliose.



Com'è la vita privata della Zambrotta family?

Gianluca non ha mai amato mettersi in mostra ed io con lui. Sono orgogliosa di lui innanzitutto per la sua integrità di uomo e poi sicuramente anche per i traguardi raggiunti. Sia come coppia prima che come famiglia ora, amiamo stare in compagnia di parenti ed amici . Non ci dispiace stare a casa, ma quando c'è l occasione non disdegnano di uscire. Insomma forse siamo noiosi...



Come vi siete conosciuti?

Nel lontanissimo 1998, nell'altro secolo (ride)... al matrimonio di mia cugina che sposò un ex compagno del Bari di Gianluca.



Mai attraversato momenti di crisi?

Certo, anche piuttosto profondi. Negli anni dopo la Juventus. Fortunatamente poi tutto è rientrato e direi meglio di prima: infatti poco dopo è nato Riccardo.



Il gesto più romantico che ha fatto Gianluca per te?

Una festa a sorpresa, da sogno, organizzata per un mio compleanno. In una delle location più suggestive di Como, con tutta le persone a me più care, le mie musiche preferite, i miei fiori preferiti, i miei piatti preferiti, un coro gospel di 10 elementi che mi ha cantato tanti auguri e per finire i fuochi d'artificio sul lago con colonna sonora "A te" di Jovanotti. Insomma ho pianto per l'emozione durante quasi tutta la festa!



Raccontaci del vostro bimbo Riccardo... Farà il calciatore?

Richi è la nostra vita: è super energico. Non so se farà il calciatore, per ora gli interessa tutto nella stessa misura. La palla la tira spesso anche con le mani...



Mamma, moglie, e impegnata nel progetto #soccerpassaevents...

Non pensavo di trovarmi all'improvviso a fare così tante cose: mamma, moglie, commerciante (ho un negozio d'abbigliamento che seguo personalmente 2 volte a settimana), imprenditrice (aiuto mio marito nella gestione del centro sportivo che abbiamo a Como Eraclesportcenter) e per riempire gli unici pochi spazi rimasti ho creato con Sara Peluso (moglie del calciatore Federico Peluso) e Carla Barone (moglie dell'ex calciatore e ora allenatore Simone Barone) la "Soccerpass events”. Si tratta di un ramo della soccerpass, un'applicazione che si occupa di offrire a tutti gli addetti ai lavori legati al mondo del calcio una serie di servizi utili, soprattutto ogni volta che cambiano città. Con la "Soccerpass events" organizziamo eventi di beneficenza.



Valentina sei stata anche modella. Il tuo fisico da pin up fa impazzire non solo i fan di Zambrotta... Dedichi tanta cura al tuo corpo mozzafiato?

In realtà non ho mai fatto la modella se non quando ero proprio piccola, minorenne. Diciamo che il mio corpo non corrisponde proprio alla mia personalità. Essere così prorompente mi ha spesso messo in imbarazzo, ma con il tempo ho imparato ad accettarmi. Purtroppo non sono una sportiva doc, ma cerco comunque di fare un po' di movimento. Avendo un centro sportivo non ho scuse...