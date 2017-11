Valentina Vignali e Stefano Laudoni, amore al capolinea

Su Instagram Stories mostra parte del suo viso coperto dalle lacrime. Valentina proprio non riesce a trattenere il dolore della fine di un'unione in cui credeva fortemente. Ed è proprio sui social, incalzata dai suoi follower, che condivide un lungo post a margine di uno scatto della coppia abbracciata:



"A Te. È il momento più brutto della mia vita, più brutto di quel pomeriggio quando mi hanno detto che avevo il cancro. Ti amerò per sempre e lo sai. Sarai sempre un ricordo che in un posto affollato con la testa tra le nuvole mi strapperà un sorriso. Sei stato l'unico che mi ha fatto veramente battere il cuore dal primo secondo che mi hai guardata. Quella sera in mezzo alla gente si è fermata la musica, eravamo solo io e te. Eri l'unico per cui valeva la pena guidare 7 ore per vederti 5 minuti alla fine di una partita. L'unico per cui valeva fare 3 o 4 traslochi l'anno. Ti ricordi quando dopo due mesi che stavamo insieme ti sei tatuato "finché morte non ci separi?". Siamo andati oltre il tempo e le distanze, contro i giudizi, contro le famiglie, contro tutti. Io e te. Poi mi hai ferita, tradito la mia fiducia, umiliata, ingannata e non so se riuscirò mai più a credere alle parole di un uomo. Eri tutto quello che volevo, l'uomo della mia vita, quello che sognavo da bambina. Hai buttato tutto, così senza una ragione. Avrei voluto una fine decorosa per questo amore immenso ma così non è stato. L'hai voluto tu. Non riesco ad augurarti del male anche dopo quello che hai fatto a me. Ciao Ste. Valentina".



L'ex cestista, e ora modella e influencer, è stata fidanzata con Laudoni per più di quattro anni. Il giocatore di basket è stato molto vicino a Valentina quando nel 2013 ha scoperto di avere un cancro alla tiroide. "Ora va meglio. Negli ultimi sei mesi ho recuperato una buona forma fisica, e le metastasi sono sotto controllo", ha raccontato in un'intervista a Il Resto del Carlino a inizio anno.