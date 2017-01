Valentina Bonariva incanta nei preliminari di Miss Universo 2014

11:57 - Prosegue il concorso di Miss Universo 2014 che si sta svolgendo in Florida e si concluderà il 25 gennaio. Tra le bellezze provenienti da molti Paesi del mondo, l'Italia continua a fare il tifo per la sua rappresentante Valentina Bonariva. Una sfilata in costume e una in abito da sera, nel corso dei preliminari, hanno messo in luce il fisico statuario e la straordinaria eleganza della nostra candidata.

Valentina, ballerina e modella di Solaro (provincia di Milano), è volata a Miami dopo aver vinto le selezioni di Miss Universe Italy. Silhouette perfetta, lunghi capelli castani e sorriso luminoso fanno parte della sua carta d'identità al concorso di bellezza iniziato il 21 gennaio. E mentre la selezione si fa sempre più dura, tutte le candidate ce la stanno mettendo tutta per arrivare alla serata finale durante la quale in mondovisione verrà annunciata la nuova reginetta, incoronata dalla venezuelana Gabriela Isler.