Vacanze vip, un'estate 2017 nel segno del lusso

6 agosto 2017 12:18 Vacanze vip, unʼestate 2017 nel segno del lusso Tra jet privati, ville con ogni comfort e yacht che sembrano hotel galleggianti, le star non solo di casa nostra fanno impallidire i follower

Ostentazione: con questa parola si può riassumere l'estate 2017 dei vip. Tra ville lussuose e jet privati, le star non fanno nulla per nascondere il loro conto in banca e a colpi di foto sui social fanno impallidire i loro follower. Ibiza, Maldive, Dubai, Capri e Miami sono solo alcuni dei luoghi in cui i ricchi si rilassano tra eccessi e sfarzosità. Lo sanno bene Wanda Nara e Icardi, Belen Rodriguez, Gianluca Vacchi, Cristiano Ronaldo e tanti altri.

E' impossibile non citare il relax milionario della coppia Wanda Nara-Mauro Icardi. Il bomber dell'Inter non bada a spese per far star bene la sua famiglia: per raggiungere Dubai e Ibiza, i due hanno usufruito di jet privati (con tanto di posto riservato al loro cane) e hanno affittato mega-ville con ogni comfort. Per rilassarsi, non si sono fatti mancare anche delle super-piscine dall'acqua limpidissima, nelle quali divertirsi anche in compagnia dei propri figli.

Anche le supermodelle Bella Hadid e Kendall Jenner non si fanno mancare nulla quest'estate: il loro yacht a tre piani è un vero e proprio hotel galleggiante, e quando se ne allontanano non rinunciano a fiammanti moto d'acqua, sulle quali divertirsi, prendere il sole e - perché no - sedurre i frequentatori della francese Antibes.

Gianluca Vacchi, si sa, è uno dei re del lusso. Dalle Baleari, infatti, manda cartoline dal suo yacht da sogno accompagnato da una martellante musica dance. Nella sua dolce vita a cinque stelle, non può inoltre mancare qualche 'piccolo' vizio: dal suo profilo Instagram l'imprenditore italiano ha infatti condiviso la sua personalissima colazione... "galleggiante".

Nonostante tempo fa abbia lamentato mancanza di liquidità, Claudia Galanti non rinuncia agli agi: Capri, Sardegna e Saint-Tropez sono il teatro delle lussuose vacanze della sexy sirenetta, che cerca di far star bene anche i propri figli, divertendosi con loro al riparo sotto l'ombrellone al riparo dai raggi scottanti del sole.

Costiera amalfitana, Sicilia, Los Angeles, Polinesia e Ibiza. Chi ha redatto questo "umile" tour per rilassarsi dalle fatiche del proprio lavoro? La coppia più inaspettata degli ultimi anni: Chiara Ferragni e Fedez. L'influencer più seguita su Instagram e il rapper dai Dischi di platino e d'oro hanno deciso di divertirsi per tutto il mondo a suon di coccole e baci.

Chi è quel giocatore portoghese noto per i suoi "colpi di testa" milionari? Ovviamente Cristiano Ronaldo, che con la sua Georgina Rodriguez ha voluto affittare, ad Ibiza, una splendida villa con parco poco più piccola dell'isola stessa. Non è da meno anche la coppia Belen Rodriguez-Andrea Iannone,