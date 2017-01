Vacanze vip: guarda dove sono spiaggiati

Prima vacanza da mamma per Cristina De Pin che preferisce non allontanarsi troppo dalla sua Toscana e così la sua vacanza è all'Elba. Naviga tra Formentera e Ibiza la top model Alessandra Ambrosio con i figli e il marito con cui scambia baci appassionati in riva al mare. Anna Safroncik si gode il tramonto di Ibiza, mentre Raffaella Zardo a Ibiza gioca e si diverte in piscina. Anche Mario Balotelli sceglie la piscina per un tuffo con Pia, mentre Alessandro Matri e Federica Nargi cullano il pancione a Formentera.



Ana Laura Ribas e Aurora Ramazzotti si sono rifugiate al Forte, Carolina Marconi con le amiche è a Palmarola, mentre Cristina Buccino dopo una siesta a Sanremo sta per fare ritorno in città. Claudio Marchisio con la famiglia è al Forte Village in Sardegna, come di consueto. Con lui anche Alessandro Martorana ed Elena Barolo. Elisabetta Gregoraci non ha ancora lasciato Montecarlo, mentre Bar Refaeli si rilassa con il marito e il suo bel pancione alle Maldive.