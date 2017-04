Vacanze di Pasqua, le più belle sono già in bikini

Aprono le danze Belen e Cecilia Rodriguez. La showgirl è appena rientrata da un viaggio ma i suoi costumi restano la cartolina delle vacanze per eccellenza. Cecilia si accontenta di una camera con palma gonfiabile: “Visto che il mio fidanzato non mi porta al mare ho creato la situazione”. Ma tra chi sulla spiaggia c'è davvero e chi la sogna soltanto, ecco i bikini di Satta, Salvemini, Stefanenko, Panicucci, Bush, Zardo, Caracciolo...

Bikini scintillante per un'innamoratissima Federica Panicucci che cinguetta dalla Costa Azzurra mentre si gode il sole con il nuovo compagno Marco Bacini. Fine settimana ad abbrustolirsi per Melissa Satta che da Gran Canaria si sollazza al caldo e sfoggia bikini coloratissimi. Il due pezzi fatto a mano su misura per Simona Salvemini fatica a contenere le forme esplosive della ex gieffina. E che dire di Claudia Romani sulla spiaggia di Miami? Forme rotonde tutta da guardare anche per Natalia Mesa Bush. E poi ci sono le pose intriganti di Giulia Calcaterra, Costanza Caracciolo, Natasha Stefanenko. Ana Laura Ribas è appena tornata dal Brasile, ma i suoi due pezzi sono ancora social e fanno sognare il caldo.