Vacanze di Natale al via per i vip

Di neve non ce n'è molta, eppure per le feste natalizie i vip scelgono comunque la montagna. Da re Giorgio a Simona Ventura, passando per la Balivo, la Kostner, Nocerino, Ambrosini e molti altri ecco dove svernano in questi giorni di festa.

Giorgio Armani, come mostrano le foto del settimanale Chi, si rilassa in Engandina, dove possiede due ville. Simona Ventura e Gerò Carraro si concedono qualche giorno di relax a Cortina, scelta anche da Massimo Lopez con gli sci ai piedi, Nicoletta Romanoff perfetta sulla neve durante il Maserati Winter Tour, Giorgio Rocca e Giorgia Surina a cena insieme.



Caterina Balivo appena può scappa sui suoi monti: a San Vigilio di Marebbe vive con il marito e la sua famiglia allargata. Notti di ghiaccio a Cortina per Carolina Kostner, mentre Daniela Santanchè e Alessandro Sallusti scelgono Coumaryeur per la loro settimana bianca. Pochi fiocchi, ma tanti vip in Valle d'Aosta dove sono arrivati anche Massimo Ambrosini con la famiglia e Antonio Nocerino con la moglie Federica e il figlio Francesco.