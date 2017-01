Vacanze bollenti per Ariadna Romero e il velino Pierpaolo Pretelli

LA MODELLA E IL VELINO Romero e Pretelli inseparabili

Fanno coppia fissa da diverso tempo e non riescono più a stare lontano l'uno dall'altra. Ariadna Romero, dopo due anni di matrimonio ha lasciato il cestista Lorenzo Gergati, travolta dalla passione per il velino moro Pierpaolo Pretelli. Messaggi d'amore social e intesa e passione allo scoperto per la coppia.