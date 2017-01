Vacanze alle Bahamas per gli angeli di Victoria's Secret

Come sirene incantatrici un mix di angeli di Victoria's Secret e top model popolano una paradisiaca isola delle Bahamas per uno shooting effervescente. Tutte in bikini, da Bella Hadid, Emily Ratajkowski, Elsa Hosk ad Alessandra Ambrosio trovano anche il tempo per divertirsi in riva al mare o al largo sulle moto d'acqua.

Famosa per le sue curve perfette, Emily Ratajkowski anche questa volta non delude i suoi follower con un primo piano al cardipalmo sul sedere insabbiato. Dalle passerelle di Parigi per lo show di Victoria's Secret alle pose conturbanti in riva al mare il passo è breve per Bella Hadid, Elsa Hosk, Alessandra Ambrosio, Lais Ribeiro e Rose Bertram. Tutte in microbikini sfoggiano una silhouette impeccabile mentre sguazzano in acqua e si godono un panorama mozzafiato. Insieme per lavoro, sanno anche come trascorrere il loro tempo libero lontano dal set fotografico tra bagni, escursioni in barca e giri sulle moto d'acqua.