Una vita in vacanza, guarda le vip in bikini

Acqua cristallina, spiagge color oro e l'ombra delle palme. Ecco le vacanze da sogno dei nostri vip volati in località paradisiache per un assaggio di sole in pieno inverno. Bobo Vieri e Costanza Caracciolo alle Bahamas celebrano il loro amore, viaggio di coppia per Cristina Marino e Luca Argentero alle Maldive. Con la sorella Guendalina Canessa si rilassa in Kenya mentre Federica Pellegrini in Florida si allena in vasca ma non rinuncia all'acqua salata.

Hanno festeggiato il loro primo San Valentino con un soggiorno da sogno alle Bahamas Bobo Vieri e Costanza Caracciolo. Per loro tanto amore e un segreto "Saper ridere insieme", svela l'ex calciatore sui social a margine di un selfie a due in riva al mare. Per Luca Argentero e Cristina Marino cartoline dalle Maldive. L'attrice in bikini sfoggia le sue forme sportive mentre lui, in camicia e pantaloncini si gode il panorama. Ma mai uno scatto di coppia.



Vacanze con le amiche per Alessandra Ambrosio in Messico. Sempre al top l'ex Angelo di Victoria's Secret si scatena in spiaggia tra balli e chiacchiere al femminile, così come la collega Sara Sampaio. La nostra Guendalina Canessa è invece tornata nel suo amato Kenya con la sorella Guya. Dalle curve esplosive l'imprenditrice si lascia immortalare in acqua con un reggiseno a forma di stella che toglie il fiato. Da non perdere!



