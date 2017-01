6 maggio 2015 Uma Thurman: un corpo da applauso L'attrice fa coppia con la sua ex fiamma Andre Balazs e a Miami alloggia in uno dei suoi alberghi Tweet google 0 Invia ad un amico

13:04 - Al prestigioso Met Gala, qualche giorno fa, è apparsa, bellissima e super sexy, accanto alla sua ex fiamma Andre Balazs, imprenditore alberghiero. E presso uno dei suoi hotel la bionda musa di Quentin Tarantino (e sua presunta ex) ha da poco trascorso una vacanza a Miami con la figlia. Sfoggiando un corpo da... applauso!

In bikini nero Uma, che ha compiuto 45 anni lo scorso 29 aprile, ha mostrato le sue curve perfette e le sue forme toniche (se si esclude un po' di cellulite sulle cosce!) mentre si tuffava da un pontile. Reduce dalle polemiche su un suo presunto abuso di botox, dopo un'apparizione sul red carpet newyorchese di The Slap, decisamente più "tirata" del solito, da lei smentite, Uma si è presentata al Metroplitan Museum mano nella mano con Andre, con cui ha fatto coppia tra il 2004 e il 2007. I due sembrano tornati in perfetta sintonia e Uma è apparsa più splendente che mai in un lungo abito bianco con scolatura da brivido e spacco profondissimo. Il volto radioso e ben truccato, il corpo sinuoso e dalle curve sexy. Tutta opera di Madre Natura, come dimostrano gli scatti in bikini.