Tyra Banks, la prima foto con il figlio York

Solo poche settimane fa la compagna del fotografo Erik Asla e celebre per il programma America's Next Top Model aveva annunciato la nascita del piccolo ringraziando quell'angelo di donna che aveva portato in grembo il suo piccolo. "Il miglior regalo che potessimo desiderare e per il quale abbiamo pregato tanto è finalmente arrivato- aveva scritto la modella - York ha le mie dita e i miei occhi e la bocca e il mento di papà Erik. Ringraziamo quell'angelo di donna che ha portato in grembo il nostro bambino e preghiamo per tutte le persone che lottano per raggiungere questo gioioso traguardo".