Tutte in lingerie per le feste, ecco i bollenti spiriti “natalizi”

Basta scorrere i profili social delle modelle o delle vip per notare i primo scorci intimi in vista del Natale. Rosie Huntington sceglie un completo nero in pizzo con un mantello in raso color ciliegia per aprire la stagione delle feste in chiave audace e sensuale. La Jenner è meno romantica e più aggressiva con i suoi completini personalizzati in vista dell'apertura del suo store. Karina Cascella scherza indossando un reggiseno “da quindicenne”, Cristina Buccino gioca durante lo shooting in intimo e mostra le sue curve da capogiro. E poi c'è la prorompente Ashley Graham e gli angeli di Victoria's Secret. Intimo e curve per tutte le taglie, sfoglia la gallery e scegli il tuo preferito...